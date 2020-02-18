Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0268 GBR   2.2092 TRY   0.2808

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.09 0.04 Brent 57.67 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.02.2020 20:55

Санкции против Rosneft Trading отныне не позволят Каракасу обходить санкции США - Помпео

Санкции США против Rosneft Trading - "дочки" "Роснефти" - лишат правительство Венесуэлы возможности избегать американские санкции против венесуэльской нефтяной промышленности, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня мы подвергли санкциям нефтяную компанию Rosneft Trading S.A., которой владеет Россия, и обрубили основную артерию жизни (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро, которая позволяла ему обходить наши санкции против нефтяного сектора Венесуэлы", - написал Помпео в Twitter.

Тем временем, газета Miami Herald сообщила со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что Помпео обсуждал в субботу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым эти санкции. Газета отмечает что посол США в России Джон Салливан также встречался с Лавровым в Москве для обсуждения этих санкций.

Кроме этого, Miami Herald утверждает, что санкции лично одобрил президент США Дональд Трамп. "Этому решению дал зеленый свет лично президент", - цитирует газета неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Во вторник стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции введены за операции в Венесуэле, сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, РОСНЕФТЬ, САНКЦИИ


Похожие новости


Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США Помпео прилетит в Минск 1 февраля, пробудет менее дня - СМИ Помпео и министр иностранных дел Боливии обсудили выборы в стране Помпео рассчитывает встретиться с Гуайдо в Колумбии Помпео призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу "Балад" Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]