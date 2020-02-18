Санкции против Rosneft Trading отныне не позволят Каракасу обходить санкции США - Помпео

Санкции США против Rosneft Trading - "дочки" "Роснефти" - лишат правительство Венесуэлы возможности избегать американские санкции против венесуэльской нефтяной промышленности, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня мы подвергли санкциям нефтяную компанию Rosneft Trading S.A., которой владеет Россия, и обрубили основную артерию жизни (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро, которая позволяла ему обходить наши санкции против нефтяного сектора Венесуэлы", - написал Помпео в Twitter.
Тем временем, газета Miami Herald сообщила со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что Помпео обсуждал в субботу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым эти санкции. Газета отмечает что посол США в России Джон Салливан также встречался с Лавровым в Москве для обсуждения этих санкций.
Кроме этого, Miami Herald утверждает, что санкции лично одобрил президент США Дональд Трамп. "Этому решению дал зеленый свет лично президент", - цитирует газета неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
Во вторник стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Санкции введены за операции в Венесуэле, сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC).
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