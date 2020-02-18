Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

В конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Однако в Кремле после этого неоднократно заявляли, что указ об отставке Суркова не подписан, и он де-факто продолжает оставаться помощником президента.

Однако 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "украинскую тему", а также вопросы интеграции будет курировать замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.

"Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Песков подчеркнул, что "у России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".