Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.
В конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
Однако в Кремле после этого неоднократно заявляли, что указ об отставке Суркова не подписан, и он де-факто продолжает оставаться помощником президента.
Однако 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "украинскую тему", а также вопросы интеграции будет курировать замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
"Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".
Песков подчеркнул, что "у России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".
Пашинян заверил представителя ЕС в приверженности Армении мирному урегулированию карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан окажет Албании дополнительную помощь в 500 тыс. евро – глава МИД
Цены на энергорынке Сибири выросли после минимума почти на 35%
Литва и Fortum начали тестирование Каунасской когенерационной ТЭС
Газпром нефть пробурит в Томской области две дополнительной скважины для поиска "трудной" нефти
В Киото из-за коронавируса запустили промо-кампанию для привлечения иностранных туристов
В Европе резко снизилось число китайских туристов
Ситуация с предоставлением медуслуг пострадавшим на северо-западе Сирии значительно ухудшилось - ВОЗ
ГААД получит 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов на западе Азербайджана
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Встреча архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане
Федерация Профессионального Бокса Азербайджана впервые в стране провела тренинги с WBC
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию