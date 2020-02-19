В Казахстане около 90 уголовных дел по разным эпизодам возбуждены в связи с беспорядками на юге страны

Около 90 уголовных дел по разным эпизодам открыты в рамках расследования событий в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, где 7 февраля произошли массовые беспорядки, в которых 11 человек погибли, 185 человек получили различные травмы.

"Порядка 90 уголовных дел, по разным эпизодам", - сказал замминистра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев журналистам в среду, отвечая на вопрос, сколько уголовных дел возбуждено было по событиям в Кордайском районе.

В минувший вторник пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана сообщила, что в суд направлено дело о применении насилия против сотрудников полиции в Кордайском районе Жамбылской области. Местные наблюдатели ранее заявляли, что именно этот эпизод мог спровоцировать беспорядки.

"14 февраля уголовное дело направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 7 февраля в ходе патрулирования в селе Сартобе Кордайского района сотрудники дорожной полиции остановили автомашину марки Honda Odessey, которой управлял гражданин Л.Воингуй.

Из-за отсутствия документов на машину водителю предложили проехать в отдел полиции. Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где "вместе со своими двумя братьями применил насилие к полицейским", сообщается в пресс-релизе.

"По данному факту специальным прокурором Генеральной прокуратуры проведено досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. По последним данным, 11 человек погибли, 185 пострадали, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. С 8 февраля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

В соцсетях тогда появилось видео с дорожным инцидентом. Комментаторы высказывали предположения, что именно после этого инцидента в Кордайском районе произошла драка и вспыхнули беспорядки.

Позже МВД Казахстана также сообщило, что массовым беспорядкам предшествовал дорожный конфликт. Но по версии полиции, стычка имела место между жителями двух сел 5 февраля. "Это был дорожный конфликт, одни ехали на автомобили прямо - трое. Еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешел к рукоприкладству на месте. Сотрудники (полиции - ИФ-К) прибыли, конфликт локализовали", - рассказал ранее замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

"Появились рассылки в соцсети. Люди, не задумываясь, рассылали, в результате молодежь поддалась на это", - добавил замминистра.