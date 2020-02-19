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ТЭК 19.02.2020 10:49

Реализация 2 проектов в сфере ВИЭ позволит Азербайджану экономить 300 млн кубометров газа в год - Минэнерго

Реализация проектов строительства в Азербайджане двух новых электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) займет около двух лет, заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

«Как правило, начало и завершение подобных проектов занимает порядка 1-2 лет. Мы рассчитываем, что даже по самым пессимистичным прогнозам строительство в Азербайджане двух новых объектов в сфере ВИЭ общей мощностью 440 МВт займет около 2 лет", - сказал Солтанов журналистам в среду, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он отметил, что каждая из этих станций поэтапно будет вводиться в эксплуатацию и интегрироваться в общую энергосистему.

«Суммарный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается в около $400 млн», - отметил он.

По словам Солтанова, реализация этих двух проектов позволит Азербайджану сэкономить ежегодно 300 млн кубометров газа, что составляет 10% от общего объёма голубого топлива, потребляемого населением страны ежегодно.

Он также сообщил, что удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в Азербайджане составляет 17% или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС составил всего 7,9% по итогам 2019 года.

Как сообщалось, министерство энергетики Азербайджана подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar - солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час.

Кроме того, по информации, полученной непосредственно от компаний, реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build -own - operate (строительство - владение - эксплуатация).

Солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку и введена в коммерческую эксплуатацию к 2022 году.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЭ, ПРОЕКТЫ, СРОКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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