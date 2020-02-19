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Дальнее зарубежье 19.02.2020 11:47

Венесуэла заказала российскому Гознаку производство 300 млн банкнот - Bloomberg

Венесуэла заказала российскому Гознаку производство 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий контракт от ноября 2019 года, оказавшийся в распоряжении агентства.

За изготовление банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров Венесуэла должна заплатить 6,8 млн евро, отмечает Bloomberg. Суммарная стоимость заказанных на Гознаке купюр из-за гиперинфляции в Венесуэле невелика - всего $143 млн (50 тыс. боливаров эквивалентны 68 центам).

Гознак отказался от комментариев, ЦБ Венесуэлы не ответил на запрос агентства.

Один из крупнейших в мире производитель банкнот, британская De La Rue, в прошлом году была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы перед компанией, отмечает Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, БАНКНОТЫ, ЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]