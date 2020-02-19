Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды", также возможны поставки железнодорожным транспортом, заявил посол Украины в Минске Игорь Кизим.
"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно", - сказал Кизим, которого цитирует белорусский портал naviny.by.
"Если будет заявка (на транзит нефти по "Одесса-Броды" - ИФ), мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", - отметил посол.
По его словам, Украина готова поддержать Белоруссию. "Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива (из-за российского эмбарго - ИФ), то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - подчеркнул Кизим.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" также ведет предметные переговоры с польской стороной о возможности запуска в реверс белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" для обеспечения альтернативных России поставок нефти в Белоруссию. Очередные переговоры с Польшей на эту тему состоялись на минувшей неделе.
21 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.
Лукашенко также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с Лукашенко 3 февраля в Минске заявил, что "наши производители энергоресурсов готовы обеспечить (белорусские НПЗ - ИФ) необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам".
С 1 января 2020 года практически отсутствуют поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими НК, поскольку Минск считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".
Лукашенко в минувшую пятницу заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.
Во вторник Лукашенко встречался в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Он отметил, что рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве.
Российские нефтяные компании в 2019 году поставили в Белоруссию 17,6 млн тонн нефти.
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