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ТЭК 19.02.2020 11:00

Глава МВД Грузии назначен секретарем Совбеза страны

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури займет пост секретаря Совета национальной безопасности, сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства в среду.

"Совет безопасности должен работать эффективно. Я представляю нового секретаря этого органа Вахтанга Гомелаури, который по совместительству займет этот пост", - сказал Гахария.

До этого назначения пост секретаря Совбеза занимал, также по совместительству, руководитель Службы разведки Грузии Леван Изория, который недавно покинул эту должность в связи с переходом на дипломатическую службу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СОВБЕЗ, СЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]