Глава МВД Грузии назначен секретарем Совбеза страны

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури займет пост секретаря Совета национальной безопасности, сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства в среду.
"Совет безопасности должен работать эффективно. Я представляю нового секретаря этого органа Вахтанга Гомелаури, который по совместительству займет этот пост", - сказал Гахария.
До этого назначения пост секретаря Совбеза занимал, также по совместительству, руководитель Службы разведки Грузии Леван Изория, который недавно покинул эту должность в связи с переходом на дипломатическую службу.
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