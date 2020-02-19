Глава МВД Грузии назначен секретарем Совбеза страны

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури займет пост секретаря Совета национальной безопасности, сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании правительства в среду.

"Совет безопасности должен работать эффективно. Я представляю нового секретаря этого органа Вахтанга Гомелаури, который по совместительству займет этот пост", - сказал Гахария.

До этого назначения пост секретаря Совбеза занимал, также по совместительству, руководитель Службы разведки Грузии Леван Изория, который недавно покинул эту должность в связи с переходом на дипломатическую службу.