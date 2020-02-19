Лукашенко отправился с визитом в Египет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет, сообщила пресс-служба главы государства.

В Каире Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

"Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом", - рассказали в пресс-службе.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.