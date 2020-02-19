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СНГ 19.02.2020 12:01

Лукашенко отправился с визитом в Египет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет, сообщила пресс-служба главы государства.

В Каире Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

"Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом", - рассказали в пресс-службе.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕГИПЕТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]