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Здравоохранение 19.02.2020 11:11

Французская Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19

Французская фармацевтическая компания Sanofi займется разработкой вакцины против нового типа коронавируса Covid-19.

Компания намерена использовать результаты предыдущих работ по созданию вакцины против тяжелых острых респираторных синдромов (SARS), сообщается в пресс-релизе Sanofi. Такие исследования, в частности, вела Protein Sciences, приобретенная Sanofi в 2017 году.

Как отмечает компания, Covid-19 принадлежит к группе коронавирусов, вызывающих респираторные заболевания. В 2002 году коронавирус спровоцировал вспышку атипичной пневмонии.

Sanofi будет проводить разработки при поддержке Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

По словам главы подразделения по разработке вакцин Sanofi Дэвида Лева, тестирование вакцины на людях начнется через год-полтора, пишет The Wall Street Journal. Он добавил, что она может стать доступна для широкого использования, по крайней мере в экстренных случаях, через три-четыре года.

Пока ни одна вакцина или препарат не доказали своей эффективности в борьбе с новым типом коронавируса, отмечает WSJ. Несколько фармкомпаний, среди которых Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Novavax Inc., а также крупнейший американской производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson заявили о начале разработки вакцины против коронавируса.

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии также ведут работы по созданию вакцины против Covid-19.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc., в свою очередь, исследует возможности лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, с помощью своего экспериментального препарата.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (20:00) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По состоянию на утро среды, 19 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 увеличилось до 1,012 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФАРМКОМПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]