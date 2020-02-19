KOBIA и AFFA создадут условия для продвижения продукции МСП во время Евро-2020 в Баку

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Евро-2020.
Документ подписали в среду в Баку глава KOBIA Орхан Мамедов и генеральный секретарь, исполняющий вице-президент AFFA Эльхан Мамедов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В рамках сотрудничества, для субъектов МСП будут созданы возможности, в частности, для продажи своей продукции в фан-зоне и на территории вокруг стадиона во время проведения матчей ЧЕ-2020 в Баку.
«Помимо возможностей развития спорта в стране, в частности, футбола, проведение матчей будет способствовать развитию туризма. Будут созданы условия для продажи своей продукции со стороны 150 субъектов МСП», - сказал Орхан Мамедов на мероприятии "Евро-2020: возможности для KOBIA".
Глава KOBIA добавил, что для представителей малого и среднего бизнеса будут отведены стенды, где они смогут продавать свою продукцию: продукты питания, сувениры, подарки, одежда и т.д.
«Это создаст дополнительные возможности для распространения информации об Азербайджане, о наших продуктах», - подчеркнул глава KOBIA.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс) будут сыграны в Риме и Баку. Баку примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария – Турция) и один четвертьфинал (4 июля).
По оценкам AFFA в периоде ЧЕ в Баку ожидается визит до 200 тыс. иностранных туристов.
Х.Насирзаде
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