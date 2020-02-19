ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 28 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в среду на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 19 февраля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя спрос в ходе аукциона составил 597 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,51% (12 февраля - 5,51%)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 28 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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