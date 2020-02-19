Азербайджан до конца 2020г проведет аукцион для отбора проектов по ВИЭ - Минэнерго

Аукцион на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 5 заранее выбранных географических территориях в Азербайджане может состояться в течение 2020 года, считает заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

«Всего было отобрано 8 участков для строительства новых объектов в сфере ВИЭ. Из них на трех участках будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power и Masdar. По остальным участкам аукцион на строительство новых электростанций может состояться в 2020 году»,- сказал Солтанов журналистам в среду.

По его словам, подготовка к проведению аукционов идет, поскольку Азербайджан обладает большим потенциалом для реализации подобных проектов.

«Одновременно, в настоящее время готовится законодательная база в сфере ВИЭ. Кроме того, потенциально есть пять заинтересованных компаний. Таким образом, вероятность проведения аукциона в течение текущего года очень высока», - сказал он.

Солтанов добавил, что в настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

Замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев сообщил журналистам, что в настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует весной 2020 году провести аукцион по реализации проектов в сфере ВИЭ на 8 заранее выбранных географических территориях. Из них 5 участков предназначены для ветроэнергетики, еще 3 - для солнечной. Речь идет о строительстве электростанций на основе ВЭИ мощностью 400-500 МВт.

Н.Аббасова