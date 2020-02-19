Азербайджан в 2019г увеличил импорт пшеницы на 46,6%, экспорт фруктов – на 5,4%

Импорт пшеницы в Азербайджан за 2019 год составил 1 млн 585 тыс. тонн, что на 46,6% больше показателя 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $340 млн 533,1 тыс. (рост в 1,7 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 346,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 45,1%) на сумму $126 млн 672,7 тыс. (рост на 46,4%), растительных масел – 141,5 тыс. тонн (рост на 8,9%) на сумму $109 млн 345,1 тыс. (спад на 0,1%), чая – 14,095 тыс. тонн (рост на 8,8%) на сумму $55 млн 49 тыс. (рост на 10,5%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 14,032 тыс. тонн (рост на 15,8%) на сумму $71 млн 576,6 тыс. (рост на 2,7%).

Наряду с этим, в 2019 году в Азербайджан импортировано 8,81 тыс. тонна мяса крупного рогатого скота (рост на 5,8%) на сумму $28 млн 92 тыс. (рост на 11,4%), мяса птицы и продукции из нее – 37,713 тыс. тонн (рост на 10,6%) на сумму $43 млн 818,1 тыс. (рост на 13%).

Фруктов в прошлом году в республику было импортировано 110,3 тыс. тонн (рост на 3,5%) на сумму $112 млн 997,4 тыс. (рост на 3,5%), овощей - 19,457 тыс. тонн (рост на 17,9%) на $10 млн 478,8 тыс. (рост на 14,4%), картофеля – 193 тыс. тонн (рост на 27,6%) на $51 млн 816 тыс. (рост на 34,1%).

В 2019 году из Азербайджана на экспорт отправлено 221,2 тыс. тонн овощей (спад на 5,2%) на сумму $214 млн 130,2 тыс. (рост на 5,6%), фруктов – 336,3 тыс. тонн (рост на 5,4%) на $361 млн 368,3 тыс. (рост на 11,3%).

Кроме того, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 62,068 тыс. тонн сахара (рост на 40,8%) на сумму $26 млн 880,1 тыс. (рост на 7,6%), растительных масел – 8,218 тыс. тонн (спад на 24,2%) на сумму $7 млн 399,4 тыс. (спад на 20,9%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 9,87 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 31,8%) на сумму $11 млн 183,6 тыс. (рост на 15,6%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 532,2 тыс. декалитра (спад на 19,1%) на сумму $7 млн 339,9 тыс. (спад на 4,9%), фруктовых и овощных консервов – 6 тыс. 927,8 тонн (рост на 3,6%) на сумму $9 млн 190,3 тыс. (рост на 18,5%), табака - 6,488 тыс. тонн (рост в 1,6 раза) на сумму $13 млн 598 тыс. (рост на 6,8%).

Б.Рустамбеков