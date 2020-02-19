Карантинные помещения для эвакуированных из Уханя украинцев будут охвачены двойным кольцом защиты - МВД Украины

Эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украины будут изолированы на карантин на ближайшие 14 дней, охрана помещения с эвакуированными будут усилена, сообщается на странице украинского МВД в соцсети Facebook в среду.

"Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в Ухань уже отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью: Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других.

"Чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию на Украине.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подчеркнула, что, согласно международным правилам по обсервации, все эвакуированные будут доставлены в одно и то же место.