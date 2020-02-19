Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8355 RUR   0.0266 GBR   2.2103 TRY   0.2801

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.09 0.04 Brent 57.67 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.02.2020 16:37

Карантинные помещения для эвакуированных из Уханя украинцев будут охвачены двойным кольцом защиты - МВД Украины

Эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украины будут изолированы на карантин на ближайшие 14 дней, охрана помещения с эвакуированными будут усилена, сообщается на странице украинского МВД в соцсети Facebook в среду.

"Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в Ухань уже отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью: Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других.

"Чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию на Украине.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подчеркнула, что, согласно международным правилам по обсервации, все эвакуированные будут доставлены в одно и то же место.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИТАЙ, ЭВАКУАЦИЯ, КАРАНТИН


Похожие новости


Лидеры США и Китая подтвердили заинтересованность в мирном урегулировании ситуации на Украине Санкции - это не лучший способ урегулирования конфликта на Украине, заявляют в МИД КНР "Нафтогаз Украины" получит китайские кредиты на проекты замещения газа углем Правительство одобрило привлечение "Нафтогазом Украины" кредита госбанка развития КНР на $4 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]