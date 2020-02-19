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Дальнее зарубежье 19.02.2020 16:15

Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира круизного лайнера Diamond Princess

В Минздраве Японии подтвердили информацию о заражении коронавирусом еще 79 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, простоявшего на карантине две недели, передают западные СМИ.

Таким образом, число зараженных на борту достигло 621 человека. В общей сложности на борту находилось 3,7 тыс. человек.

В среду первые пассажиры лайнера, у которых не обнаружили вирус, сошли на берег.

Пассажиры, по данным издания Japan Today, рассказали, что перед этим у них спросили, не чувствуют ли они каких-либо симптомов заболевания, таких как головная боль, жар, кашель. У тех, кто ответил отрицательно, измерили температуру и отпустили. Их также призвали следить за состоянием здоровья и обратиться за помощью к медикам сразу же, если они заметят у себя симптомы заболевания.

Некоторым из пожилых пассажиров помогали покинуть борт лайнера сотрудники Сил самообороны Японии.

Многие из тех, кто покинул борт лайнера, сели на автобусы, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. Другие сели на такси и покинули территорию порта Иокогамы.

Между тем ряд иностранных государств уже заявили, что отправят на повторный карантин тех, кто был на борту лайнера.

Газета Japan Today пишет, что подход японского руководства подвергся критике со стороны экспертов-медиков. Многие из них называют лайнер Diamond Princess "идеальным инкубатором" для вируса.

"В том, что касается контроля (над распространением - ИФ) инфекции, (условия - ИФ) на круизном лайнере были совершенно ненадлежащими", - заявил профессор университета Кобе Кентаро Ивата, побывавший на борту круизного лайнера.

По его словам, обстановка на лайнере была "абсолютно хаотична", и нарушала необходимые процедуры карантина. Ивата отметил, что был очень обеспокоен тем, что он увидел на борту Diamond Princess.

"Не было разделения между зеленой зоной, где нет инфекции, и красной зоной, где она потенциально была. Я был в Африке, когда боролись со вспышкой Эболы. Я был в других странах, которые боролись со вспышками холеры. Я был в Китае в 2003 во время борьбы в SARS... И я нигде не боялся заразиться. Но на борту Diamond Princess мне было очень страшно, потому что было неясно, где вирус", - рассказал он.

Правительство Японии его слова раскритиковало и заявило, что предпринимает необходимые меры. "С 5 февраля мы предприняли серьезные меры по предотвращению распространения инфекции, включая ношение масок, мытье рук и использование антисептиков. Мы делаем все возможное", - заявил представитель правительства Ёсихидэ Суга.

Комментарий поддержал министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, подчеркнувший, что за карантинным режимом осуществляли контроль медики.

"Согласно информации экспертов, вирус под контролем", - сказал он.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, ВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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