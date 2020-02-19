Москва обещала Пекину по возможности корректировать ограничение въезда китайцев - МИД КНР

Россия заранее проинформировала Китай о вступающем в силу 20 февраля ограничении на въезд его граждан в связи с распространением коронавируса и обещала отменить меру, как только ситуация позволит это сделать, цитирует South China Morning Post заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.
"Россия проинформировала Китай заранее о мерах, которые вступают в силу в четверг. Они будут скорректированы или даже сняты, когда позволит ситуация", - приводит издание его высказывание.
Накануне стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Решение, как пояснили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, распоряжение кабинета министров об ограничениях подписал премьер Михаил Мишустин.
Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ, уточняют в аппарате вице-премьера. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР. Запрет на въезд не затронет лишь граждан Китая, следующих транзитом через российские аэропорты, отметили в аппарате.
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