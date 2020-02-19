Глава МВД Франции не исключает пересмотра решения о предоставлении убежища Павленскому

Власти Франции могут пересмотреть решение о предоставлении убежища художнику-акционисту Петру Павленскому, если он будет признан виновным в преступлении, заявил в среду глава МВД Кристов Кастанер.

"Я ожидаю, что человек, которого мы защищаем, предоставляя политическому убежище, должен вести себя как образцовый гражданин", - сказал он в эфире радиостанции "Франс-энтер".

Кастанер пояснил, что если в суде Павленского признают виновным, то "тогда мы можем пересмотреть вопрос о предоставлении ему убежища".

В настоящее время судебные власти Франции активно занимаются двумя делами, фигурантом которых является перебравшийся в Париж из России Павленский.

Самое громкое из них - политический скандал, разразившийся после публикации Павленским в интернете интимного фото и видео, на которых виден известный французский политик из правящей партии "Вперед, республика". Бенжамен Гриво. Выяснилось, что женатый политик отправил видео сожительнице Павленского Александре де Таддео, а та, вероятно, передала запись возлюбленному. За публикацию таких материалов без согласия Гриво художник, согласно французскому законодательству, может быть приговорен к двум годам тюрьмы и к штрафу.

Фигурант дела объяснил, что цель этого "перформанса" - показать лицемерие французских политиков. Он опубликовал компромат на Гриво, так как живет в Париже и, следовательно, ему не безразлично, кто станет мэром этого города.

Гриво из-за разгоревшегося скандала был вынужден снять свою кандидатуру на пост мэра Парижа.

Второе расследование касается драки с участием Павленского, произошедшей в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Французские СМИ сообщили, что по некоторым данным, художник, находясь в нетрезвом состоянии, схватил нож и, вероятно, ранил несколько человек. Сам он признает, что действительно участвовал в драке, однако заверяет, что не использовал холодное оружие.

Павленский и его возлюбленная в настоящее время отпущены на свободу и находятся под судебным контролем.