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Регион 19.02.2020 17:45

Анкара исключает уход с наблюдательных постов в Идлибе турецких военных, которые готовятся дать ответ на любые атаки и обстрелы

Турция не уйдет с созданных ею наблюдательных постов в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии и даст должный ответ на любые атаки и обстрелы турецких военнослужащих, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

В беседе с журналистами в среду в парламенте Акар подчеркнул, что Анкара ожидает от конфликтующих сторон незамедлительного прекращения кровопролития в Сирии и возвращения к условиям сочинского меморандума по Идлибу, сообщили турецкие СМИ. Турция выполняет взятые обязательства и ожидает такого же подхода от других сторон, сказал министр, комментируя итоги завершившихся накануне в Москве двухдневных турецко-российских переговоров по урегулированию в Идлибе.

По словам Акара, "силы режима Башара Асада наносят наземные и воздушные удары, демонстрируя варварство и бесчеловечность". "Мы требуем выполнения всеми сторонами своих обязательств по договоренностям, заключенным в Сочи, Астане и Адане", - сказал министр.

В соответствии с сочинским меморандумом Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов. Часть из них, как заявляли в Анкаре, подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца февраля отвести войска от этих постов, пригрозив в противном случае начать полномасштабные действия против правительственных сил.

Между тем, в конце прошлой недели замглавы МИД РФ Михаил Богданов задался вопросом о целесообразности сохранения в Идлибе части турецких постов. "Насколько мне известно, много было постов, целый ряд, и некоторые из них оказались уже в тылу сирийской армии. Поэтому возникает вопрос, почему они вообще нужны", - сказал Богданов журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тем более, что договоренность принципиальная, что эти зоны деэскалации, их создание было чисто временным, вынужденным решением, изначально был даже срок создания этих зон - шесть месяцев. А прошло уже два года", - добавил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]