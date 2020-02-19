Медведчук критикует украинскую власть за усиление фискального давления на малый бизнес

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть увлеклась наступлением на малый бизнес вместо того, чтобы решать реальные проблемы.
"В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в 2018-м. Об этом сообщает сервис Opendatabot. Эксперты заявляют, что такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые, по мнению физических лиц-предпринимателей, существенно повышают фискальное давление", - сказал Медведчук, чьи высказывания приводятся на сайте партии.
По его словам, ожидаемые поступления в бюджет в результате этой налоговой кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд гривен, что на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на таможне.
Медведчук отметил, что изначально было понятно: малый бизнес на действия власти отреагирует так, как делал уже многократно, - уходом в тень, что и произошло.
"Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов", - подчеркнул один из лидеров Оппозиционного блока.
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