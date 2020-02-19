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СНГ 19.02.2020 18:02

Медведчук критикует украинскую власть за усиление фискального давления на малый бизнес

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть увлеклась наступлением на малый бизнес вместо того, чтобы решать реальные проблемы.

"В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в 2018-м. Об этом сообщает сервис Opendatabot. Эксперты заявляют, что такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые, по мнению физических лиц-предпринимателей, существенно повышают фискальное давление", - сказал Медведчук, чьи высказывания приводятся на сайте партии.

По его словам, ожидаемые поступления в бюджет в результате этой налоговой кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд гривен, что на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на таможне.

Медведчук отметил, что изначально было понятно: малый бизнес на действия власти отреагирует так, как делал уже многократно, - уходом в тень, что и произошло.

"Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов", - подчеркнул один из лидеров Оппозиционного блока.

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Тэги: УКРАИНА, ОППОЗИЦИЯ, ВЛАСТИ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]