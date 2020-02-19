Азербайджан в 2019г импортировал золота на $2,1 млрд, экспортировал на $172 млн

Азербайджан в 2019 году импортировал порядка 50 тонн золота, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Импорт в Азербайджан в 2019 года золота в полуобработанной форме (номенклатурный код 710813) составил 49 тыс. 602,6 кг на сумму $2 млрд 111 млн 769,55 тыс. При этом в IV-ом квартале импорт золота в страну не осуществлялся», - сообщили в правительстве.

В 2018 году импорт в Азербайджан указанной продукции составил 20 тыс. 509,99 кг на сумму $814 млн 993,1 тыс. Таким образом, импорт золота в Азербайджан за 2019 год увеличился в количественном выражении в 2,4 раза, в стоимостном выражении – в 2,6 раза.

Импорт золота в Азербайджан в отчетный период осуществлялся из следующих стран: Швейцария (25 тыс. 605,89 кг на сумму $1 млрд 96 млн 970,74 тыс.), Канада (8 тыс. 981,45 кг на $378 млн 701,11 тыс.), США (7 тыс. 878,94 кг на $333 млн 38,24 тыс.), Австралия (6 тыс. 868,96 кг на $291 млн 936,4 тыс.) и Бразилия (267,36 кг на $11 млн 123,07 тыс.).

Столь значительный рост объема импорта золота связан с приобретениями данного драгметалла со стороны Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) для диверсификации структуры активов.

Кроме того, в 2019 году Азербайджан импортировал 400,15 кг золота для изготовления монет (номенклатурный код 710820) на сумму на $15 млн 811,33 тыс. Весь объем импорта пришелся на Швейцарию.

В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс. Весь объем экспортирован в Швейцарию.

Как сообщалось, в 2018 году экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 904,26 кг на $118 млн 39,42 тыс. Таким образом, в отчетный период экспорт золота увеличился в количественном выражении на 65,4%, в стоимостном – на 46,1%.

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2019 года добыча золота в Азербайджане составила 3 тыс. 711,6 кг (рост на 6,8% от показателя 2018 года).

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года – рудник Угур.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова