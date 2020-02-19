Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal из-за заголовка статьи

МИД КНР лишил аккредитации трех сотрудников американского издания The Wall Street Journal из-за текста о коронавирусе, заголовок которого, по мнению Пекина, содержал в себе расизм, сообщает Associated Press.

Статья в издании вышла 3 февраля под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".

По словам представителя МИД КНР Гэн Шуана, этот заголовок "бросает тень на попытки борьбы китайского правительства и народа против распространения вируса". "Авторы использовали расистский и дискриминационный заголовок, который вызвал возмущение и осуждение со стороны китайского народа и мирового сообщества", - сказал он.

"Китайский народ не одобряет те СМИ, которые используют язык дискриминации и расизма и со злобой клевещут и нападают на Китай. Поэтому решено с сегодняшнего дня отозвать аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal", - сказал он.

Китай потребовал у издания принести извинения и наказать тех, кто имеет отношение к заголовку.

Однако The Wall Street Journal отказался это делать. После этого Пекином было принято решение об отзыве аккредитации.

По словам главы китайского корпункта издания, трем журналистам - гражданам США Джону Чину и Чао Дену, а также корреспонденту, гражданину Австралии Филипу Венгу, дали пять дней на то, чтобы покинуть Китай.

В Китае, как отмечают СМИ, внимательно следят за формулировками, которые используются в связи с коронавирусом.

В статье американской газеты борющийся против коронавируса Китай был назван "sick man of Asia". Эта формулировка не понравилась Пекину: аналогичный термин использовался в свое время при описании неспособного противостоять мировым державам Китая конца XIX - начала XX века.

Всемирная организация здравоохранения, как сообщалось, активно следит, чтобы названия, которая она дает вирусам и заболеваниям, не были обидными для той или иной страны. Так, по правилам организации запрещено называть вирусы и заболевания по месту их появления и распространения. ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые не оказывали бы негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или на людей.

Так, по мнению организации, такие названия заболеваний как "свиной грипп" и "Ближневосточный респираторный синдром" спровоцировали негативное отношение к соответствующему сектору экономики и региону.

Поэтому новому коронавирусу ВОЗ присвоила "нейтральной" название Covid-19.