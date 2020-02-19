В аэропорту Алеппо приземлился первый с 2012 года пассажирский самолет

Первый с 2012 года пассажирский самолет совершил посадку в среду в аэропорту сирийского Алеппо, сообщает агентство Associated Press.

Авиарейс прибыл из Дамаска. На борту находились сирийские официальные лица и журналисты.

В аэропорту их встречал военный оркестр, а военные самолеты устроили небольшое показательное шоу.

Ранее в среду министр туризма Сирии Рами Радван Мартини и министр транспорта Али Хаммуд официально открыли аэропорт для пассажирских рейсов. Хаммуд указал, что возобновление пассажирских авиарейсов в аэропорт Алеппо стало "большой радостью" для сирийцев.

Аэропорт был закрыт в 2012 году из-за боевых действий, в результате которых Алеппо перешел под контроль боевиков. Дамаск и его союзники смогли восстановить контроль над Алеппо в декабре 2016 года. Однако боевики, находясь в окрестностях города, продолжали обстреливать его при помощи минометов и ракетных установок. В 2017 году аэропорт ненадолго открылся, однако почти сразу же снова был закрыт из соображений безопасности.

Ранее в феврале сирийские правительственные силы объявили, что полностью контролируют Алеппо и его пригороды. До недавних пор остававшиеся в городе и пригородах боевики проводили обстрелы некоторых районов Алеппо.