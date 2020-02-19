Парламент Эстонии осудил позицию РФ по истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии на заседании в среду принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории" с осуждением российской позиции по истории Второй мировой войны.
За принятие документа проголосовали 72 депутата, против был 1. Всего в парламенте 101 депутат.
"Поддерживая Польшу и другие государства Европы, которые Российская Федерация в последнее время причислила к виновникам Второй мировой войны, парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии", - говорится в заявлении.
По мнению эстонских парламентариев, "Вторая мировая война стала прямым следствием заключенного 23 августа 1939 года национал-социалистической Германией и Советским союзом договора о ненападении или пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему".
Парламент призвал правительство поддержать деятельность по сохранению аутентичной исторической памяти, как в Эстонии, так и во всем мире.
Посольство РФ в Эстонии подвергло критике проект заявления парламента еще на стадии его подготовки.
"Иначе, как кощунственными нельзя назвать попытки представить Советский Союз в качестве "одного из главных инициаторов Второй мировой войны". Бросаться подобными обвинениями сейчас, видимо, легче, когда все меньше и меньше остается очевидцев тех лет. Но это не должно означать полного развязывания рук при попытках перелицовки исторической памяти, ее откровенной фальсификации", - говорилось в заявлении российской дипмиссии от 4 февраля.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что, в частности, Польша вступили в сговор с фашистской Германией, и в распоряжении Москвы есть документы, как они вели переговоры.
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