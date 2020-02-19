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Дальнее зарубежье 19.02.2020 18:49

Германские военные продолжат участвовать в миссиях в Афганистане и Средиземном море

Правительство ФРГ продлевает мандаты миссий в Афганистане (Resolute Support) и Средиземном море (Sea Guardian), сообщила в среду официальный представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

"Действующие в настоящее время мандаты закончатся 31 марта 2020 года. В Афганистане цели остаются неизменными - стабильный Афганистан, откуда не исходит угрозы ФРГ и союзникам, в котором создаются основы для обеспечения прав человека и социального развития", - сказала она.

Также, по ее словам, продлевается и мандат миссии Sea Guardian.

Деммер напомнила, что миссия в Афганистане подразумевает участие до "1300 солдат" армии ФРГ.

Операцию Sea Guardian ведет НАТО, она призвана "укрепить южную границу альянса". Бундесвер участвует в ней с конца 2016 года, "верхняя граница" мандата - до 650 немецких солдат.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРМИЯ, МИССИИ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]