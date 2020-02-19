Германские военные продолжат участвовать в миссиях в Афганистане и Средиземном море

Правительство ФРГ продлевает мандаты миссий в Афганистане (Resolute Support) и Средиземном море (Sea Guardian), сообщила в среду официальный представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер.
"Действующие в настоящее время мандаты закончатся 31 марта 2020 года. В Афганистане цели остаются неизменными - стабильный Афганистан, откуда не исходит угрозы ФРГ и союзникам, в котором создаются основы для обеспечения прав человека и социального развития", - сказала она.
Также, по ее словам, продлевается и мандат миссии Sea Guardian.
Деммер напомнила, что миссия в Афганистане подразумевает участие до "1300 солдат" армии ФРГ.
Операцию Sea Guardian ведет НАТО, она призвана "укрепить южную границу альянса". Бундесвер участвует в ней с конца 2016 года, "верхняя граница" мандата - до 650 немецких солдат.
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