Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не вмешивается в процесс отбора кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза ХДС.
"Я могу лишь повторить то, что говорила в октябре 2018 года, когда решила отказаться от поста председателя партии... я сказала, что в вопрос, кто в будущем будет руководить ХДС или станет кандидатом в канцлеры, я не вмешиваюсь. Мой опыт исторического характера показывает, что предшественники должны воздерживаться от этого. И я этому следую. Это не значит, что я не говорю с возможным кандидатом, но я этому следую", - сказала канцлер журналистам в среду.
После скандала в федеральной земле Тюрингия действующий председатель Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться в канцлеры. Теперь на пост кандидата во внутрипартийной борьбе негласно претендуют сразу несколько человек - это председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген, экс-глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Пока никто из них не сделал официального заявления и не объявил о планах выдвижения, в настоящее время ведутся внутрипартийные переговоры.
Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как партийный союз ХДС/ХСС или Социал-демократическая партия Германии СДПГ, поскольку только у них есть шансы на выдвижение канцлера. Канцлера по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года.
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