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Дальнее зарубежье 19.02.2020 16:58

Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не вмешивается в процесс отбора кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза ХДС.

"Я могу лишь повторить то, что говорила в октябре 2018 года, когда решила отказаться от поста председателя партии... я сказала, что в вопрос, кто в будущем будет руководить ХДС или станет кандидатом в канцлеры, я не вмешиваюсь. Мой опыт исторического характера показывает, что предшественники должны воздерживаться от этого. И я этому следую. Это не значит, что я не говорю с возможным кандидатом, но я этому следую", - сказала канцлер журналистам в среду.

После скандала в федеральной земле Тюрингия действующий председатель Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться в канцлеры. Теперь на пост кандидата во внутрипартийной борьбе негласно претендуют сразу несколько человек - это председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген, экс-глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Пока никто из них не сделал официального заявления и не объявил о планах выдвижения, в настоящее время ведутся внутрипартийные переговоры.

Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как партийный союз ХДС/ХСС или Социал-демократическая партия Германии СДПГ, поскольку только у них есть шансы на выдвижение канцлера. Канцлера по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ПРЕЕМНИК, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]