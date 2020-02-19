В Иране подтвердили информацию о первых в стране случаях заражения коронавирусом

В Иране подтвердилась информация о первых двух в стране случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.
Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.
Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек.
Президент Алиев начал визит в Италию
Еврокомиссар Варгейи посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 5,5 раз
Импорт легковушек в Азербайджан в январе 2020г составил на $51,3 млн
Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд рублей установлена на уровне 6,2%
Бронирование туров россиянами в Турцию уменьшилось из-за внешнеполитической напряженности - АТОР
Франция перестанет с 2024 г. принимать иностранных имамов для службы в мечетях - глава МВД
Французская Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19
ГААД получит 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов на западе Азербайджана
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бот
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию