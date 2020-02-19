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Регион 19.02.2020 17:01

В Иране подтвердили информацию о первых в стране случаях заражения коронавирусом

В Иране подтвердилась информация о первых двух в стране случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.

Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.

Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]