Азербайджан в январе увеличил экспорт в Россию на 2,5%, сократил импорт на 3%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2020 года составил $167,068 млн, что на 1,43% меньше показателя января 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 5,86% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2020 год.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $50,049 млн (рост на 2,5%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,35% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $117,018 млн (спад на 3%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,23%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2020 года составило $67,131 млн.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2019 года составил $3 млрд 22 млн 46 тыс., что на 18,5% больше показателя 2018 года.

Б.Рустамбеков