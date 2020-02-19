ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бот

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бота Direct в мессенджере Facebook. Так, теперь проводить операции посредством Direct не только удобно, но и выгодно.

По условиям акции, пользователи, совершившие в чат-боте виртуальной картой Direct 3 и более оплат на сумму от 10 манат получат шанс стать обладателем денежного приза. Акция предусмотрена по оплатам за коммунальные услуги, а также за услуги мобильных операторов.

В конце каждого месяца первые 100 клиентов, совершившие наибольшее число транзакций, будут объявлены победителями. Акция действительна до 17 апреля 2020 года.

Справка: Чат-бот Direct – новая цифровая услуга банка ВТБ (Азербайджан), позволяющая проводить банковские операции в социальной сети Facebook без визита в банк и потери времени. С помощью бесплатной виртуальной карты VISA, возможно проведение онлайн-платежей, получение средств, переведенных на карту, просмотр и оплата по счетам, создание QR кода и др. Бот доступен на двух языках - азербайджанском и русском в режиме 24/7.

Для быстрого входа в чат-бот достаточно отсканировать QR-код: