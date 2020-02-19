Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8355 RUR   0.0266 GBR   2.2103 TRY   0.2801

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.09 0.04 Brent 57.67 0.35

Погода в Баку

  ночь день

19.02.2020 17:31

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бот

ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бота Direct в мессенджере Facebook. Так, теперь проводить операции посредством Direct не только удобно, но и выгодно.

По условиям акции, пользователи, совершившие в чат-боте виртуальной картой Direct 3 и более оплат на сумму от 10 манат получат шанс стать обладателем денежного приза. Акция предусмотрена по оплатам за коммунальные услуги, а также за услуги мобильных операторов.

В конце каждого месяца первые 100 клиентов, совершившие наибольшее число транзакций, будут объявлены победителями. Акция действительна до 17 апреля 2020 года.

Справка: Чат-бот Direct – новая цифровая услуга банка ВТБ (Азербайджан), позволяющая проводить банковские операции в социальной сети Facebook без визита в банк и потери времени. С помощью бесплатной виртуальной карты VISA, возможно проведение онлайн-платежей, получение средств, переведенных на карту, просмотр и оплата по счетам, создание QR кода и др. Бот доступен на двух языках - азербайджанском и русском в режиме 24/7.

Для быстрого входа в чат-бот достаточно отсканировать QR-код:


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]