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19.02.2020 17:35

В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников

18 февраля 2020 года в Республиканской детской библиотеке в Баку состоялся семинар на тему: «Методическая библиотека – неисчерпаемый источник педагогического мастерства. Обмен опытом работы». Он был организован Методическим центром русского языка Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).

Заведующая отделом Лейла Ибрагимова рассказала о работе Республиканской детской библиотеки в этом направлении.

Затем выступили педагоги Алмасова Санубер (школа № 151) и Солмаз Гусейнова (школа № 36). Они поделились опытом своей работы в использовании наиболее интересных методических материалов в подготовке уроков, творческих вечеров.

Семинар провела председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]