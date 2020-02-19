В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников

18 февраля 2020 года в Республиканской детской библиотеке в Баку состоялся семинар на тему: «Методическая библиотека – неисчерпаемый источник педагогического мастерства. Обмен опытом работы». Он был организован Методическим центром русского языка Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ).
Заведующая отделом Лейла Ибрагимова рассказала о работе Республиканской детской библиотеки в этом направлении.
Затем выступили педагоги Алмасова Санубер (школа № 151) и Солмаз Гусейнова (школа № 36). Они поделились опытом своей работы в использовании наиболее интересных методических материалов в подготовке уроков, творческих вечеров.
Семинар провела председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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