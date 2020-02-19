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Дальнее зарубежье 19.02.2020 23:40

Компании КНР жалуются на отсутствие возможности платить сотрудникам из-за коронавируса

Все большее число частных китайских компаний сокращают размер зарплаты сотрудников, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, сообщая, что экономический ущерб от коронавируса не дает им возможности покрыть расходы на рабочую силу, пишет агентство Bloomberg.

В попытках замедлить распространение эпидемии, унесшей уже более 2 тыс. жизней, китайские власти и крупные компании призывают работников оставаться дома.

Между тем принимаемые меры ударяют по бизнесу. Так, руководство парка развлечений Lionsgate Entertainment World в китайском городе Чжухай, который приостановил работу, сказало сотрудникам израсходовать свои оплаченные выходные дни и готовиться к неоплачиваемому отпуску. Отмена занятий в школе программирования и робототехники в Ханчжоу обернется для сотрудников потерей от 30% до 50% зарплаты.

"Неделя неоплаченного отпуска - это очень тяжело, - говорит 32-летний Джейсон Лам, который работает шеф-поваром в одном из дорогих ресторанов в Гонконге. - У меня недостаточно средств, чтобы покрыть расходы в текущем месяце".

Китайские компании сообщают сотрудникам, что у них нет денег для выплат или что они не должны платить зарплату сотрудникам, находящимся на карантине и не приходящим на работу, в полном объеме.

На текущий момент рано оценивать, сколько человек могли лишиться зарплаты в результате вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. По данным опроса китайского кадрового агентства Zhaopin, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек, более одной трети респондентов говорят, что знают о существовании подобного риска.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИИ, СОТРУДНИКИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]