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Транспорт и связь 19.02.2020 17:40

Импорт легковушек в Азербайджан в январе 2020г составил на $51,3 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2020 года составил 5,906 тыс. единиц, на общую сумму $60 млн 992 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем 2019 года импорт увеличился в 2,4 раза.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 5,56 тыс. на сумму $51 млн 357,93 тыс. По сравнению с январем 2019 года импорт легковых автомобилей увеличился в 2,5 раза.

В январе в Азербайджан также импортировано 292 единицы (на сумму $4 млн 119,74 тыс.) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 37,2%), 18 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,5 раза) на $2 млн 434,39 тыс.

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 36 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2 раза), на сумму $3 млн 80 тыс.

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% до 47.71 тыс. единиц.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОМОЮБИЛИ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]