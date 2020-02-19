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Макроэкономика 19.02.2020 17:47

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 5,5 раз

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе 2020 года составило $1 млрд 409 млн 292,69 тыс., что в 5,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $2 млрд 851 млн 117,99 тыс. (рост на 23,8% по сравнению с январем 2019 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $2 млрд 130 млн 205,34 тыс. (рост на 66,5%), импорт - $720 млн 912,65 тыс. (спад на 29,5%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (93,39%), электроэнергию (0,36%), плодоовощную продукцию (1,97%), чай (0,01%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,02%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,04%), химическую продукцию (0,42%), пластмассы и изделия из них (0,73%), хлопок (0,5%), хлопковое волокно (0,14%), черные металлы и изделия из них (0,17%), алюминий и изделия из него (0,42%), прочее (1,74%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 13,37%, табак и табачную продукцию - 0,67%, фармацевтическую продукцию - 4,2%, удобрения – 0,19%, пластмассы и изделия из них - 3,85%, дрова и древесную продукцию - 2,83%, одежда и аксессуары для одежды – 2,38%, черные металлы и изделия из них - 11,67%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 23,15%, транспортные средства и запчасти – 10,89%, мебель – 0,79%, прочее – 26,01%.

Во внешнеторговых операциях в январе задействовано 3,269 тыс. государственных и частных предприятия, 5,998 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 133 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе проводил с Италией (53,65% от общего экспорта), Израилем (8,49%), Турцией (5,76%), Тунисом (4,38%), Украиной (3,96%), Чехией (3,11%), Португалией (2,79%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,23%), Китаем (15,81%), Турцией (14,1%), Германией (6,13%), США (4,1%), Туркменистаном (3,93%), Италией (3,9%), Украиной (3,5%), Ираном (3,34%), Великобританией (2,65%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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