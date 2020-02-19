Грузинский президент сочла оскорбительным для страны включение в парламенте гимна России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила акцию оппозиционных депутатов, включивших во вторник через мегафон во время выступления в парламенте спикера гимн России.
"Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института", - приводит в среду слова президента ее пресс-служба.
Депутат от оппозиционной парламентской фракции "Европейская Грузия" Ирма Надирашвили, комментируя слова Зурабишвили, заявила журналистам, что аналогичные акции, создающие дискомфорт для правящей партии "Грузинская мечта", продолжатся.
"Что касается заявления Зурабишвили, главное оскорбление государственных институтов - это то, что она является президентом Грузии", - сказала Надирашвили.
Другая участница этой акции, также депутат парламента от фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария заявила журналистам, что звучание гимна России в зале парламента символизировало изменение властями страны выбранного грузинским народом западного курса Грузии на ее сближение с РФ.
Как сообщалось, ежегодный доклад председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе о деятельности законодательного органа во вторник был прерван акцией депутатов от оппозиции, включивших в зале заседаний через мегафон запись гимна России.
Реакция спикера Талаквадзе последовала быстро. "Я как раз говорю об оккупации наших территорий, и тут вовремя появляются представители оппозиции. В нашей оппозиции до сегодняшнего дня остаются люди, которые в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии, которые на поле боя оставили своих солдат и мирное население, подписали резолюцию Совета Европы, которая обвиняла грузинскую сторону в начале военных действий в Цхинвали", - сказал он.
После проигрыша гимна России Хоштария и Надирашвили покинули зал заседаний.
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