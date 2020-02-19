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Внешняя политика 19.02.2020 18:02

Президент Алиев начал визит в Италию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Италию с государственным визитом, сообщает сайт главы государства.

Алиев также посетил памятник великому азербайджанскому поэту Низами в Риме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, АЛИЕВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]