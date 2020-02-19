Президент Алиев начал визит в Италию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Италию с государственным визитом, сообщает сайт главы государства.
Алиев также посетил памятник великому азербайджанскому поэту Низами в Риме.
Б.Рустамбеков
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