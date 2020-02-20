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Спорт 20.02.2020 02:02

"Манчестер Сити" опротестует решение УЕФА отстранить клуб от участия в еврокубках на два сезона

Обвинения в адрес "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового Fair Play не имеют под собой оснований, заявил исполнительный директор английского футбольного клуба Ферран Сориано.

Спортивный чиновник, слова которого приводит "Би-би-си", заверил, что клуб подаст апелляцию на решение УЕФА отстранить команду от еврокубков на два сезона.

Ранее судебная палата Органа финансового контроля УЕФА (CFCB) установила, что "Манчестер Сити" завысил спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 годы в своей отчетности.

Однако Сориано заявил, что утверждения, будто "Ман Сити" преувеличил свои спонсорские доходы, не имеют под собой оснований. Он настаивает, что все финансовые вливания со стороны владельцев клуба были четко зафиксированы.

"Мы ведем сбалансированную политику, мы получаем прибыль, у нас нет долгов. Наши счета изучались много раз: аудиторами, регуляторами, инвесторами. Наши финансы полностью прозрачны", - заявил он.

Сориано пожаловался, что по ходу расследования УЕФА "Манчестер Сити" чувствовал, что его заранее признали виновным.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, , УЕФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]