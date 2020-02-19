НОВАТЭК в 2019г получил от швейцарского трейдера Novatek Gas&Power первые дивиденды - 22 млрд рублей

ПАО "НОВАТЭК" (в 2019 году получило от своего швейцарского трейдера Novatek Gas & Power GmbH первые дивиденды - в размере 22,131 млрд рублей (326 млн швейцарских франков), сообщается в бухотчетности российской компании.
Также "НОВАТЭК" напоминает, что сам заплатил в конце 2018 года швейцарской "дочке" 6,43 млрд рублей за сингапурскую Novatek Gas and Power Asia PTE. Ltd.
Novatek Gas & Power занимается торговлей природным газом на европейском и других зарубежных рынках. "Торговая деятельность по покупке и продаже природного газа и соответствующих производных финансовых инструментов за рубежом осуществляется 100%-ным дочерним обществом Группы, компанией "Novatek Gas & Power GmbH", и управляется в рамках интегрированной трейдинговой функции. Группа покупает и продает природный газ на европейском и других зарубежных рынках по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также покупает и продает различные производные товарные инструменты, содержащие формулы цен, индексируемые к ценам на природный газ на газовых хабах Северо-Западной Европы, к ценам на нефть и нефтепродукты и/или их комбинации", - отмечается в МСФО "НОВАТЭКа".
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