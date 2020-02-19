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ТЭК 19.02.2020 19:07

SOCAR и Сумгайытский технологический парк создали совместное предприятие

Госнефткомпания Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытский технологический парк (STP) в среду подписали соглашение о создании совместного предприятия «SOCAR-STP».

Основной деятельностью нового СП будет оказание услуг и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), завершение скважин, бурового оборудования.

Соглашение о создании СП «SOCAR-STP» подписали генеральный директор STP Эмин Мамедов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.

Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, STP, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]