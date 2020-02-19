SOCAR и Сумгайытский технологический парк создали совместное предприятие

Госнефткомпания Азербайджана (SOCAR) и Сумгайытский технологический парк (STP) в среду подписали соглашение о создании совместного предприятия «SOCAR-STP».
Основной деятельностью нового СП будет оказание услуг и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), завершение скважин, бурового оборудования.
Соглашение о создании СП «SOCAR-STP» подписали генеральный директор STP Эмин Мамедов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.
На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.
Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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