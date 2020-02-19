В Китае пассажирские ж/д перевозки упали вдвое в период Праздника Весны

Объем пассажирских перевозок по железным дорогам в Китае в период сезонной миграции населения до, во время и после Праздника Весны (Новый год по лунному календарю) сократился на 48,3% относительно сопоставимого периода годом ранее.

Это связано с появлением коронавируса нового типа, а также мерами, направленными на ограничение его распространения.

По данным China State Railway Group Co., Ltd., за 40-дневный период "чуньюнь" с 10 января по 18 февраля 2020 года на железнодорожном транспорте страны было совершено 210 млн пассажирских поездок, сообщает агентство "Синьхуа".

При этом в первые две недели этого периода объем перевозок вырос на 17,2% - до 168 млн человек, а в оставшееся время число пассажиров рухнуло почти на 84%.