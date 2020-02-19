В Китае пассажирские ж/д перевозки упали вдвое в период Праздника Весны

Объем пассажирских перевозок по железным дорогам в Китае в период сезонной миграции населения до, во время и после Праздника Весны (Новый год по лунному календарю) сократился на 48,3% относительно сопоставимого периода годом ранее.
Это связано с появлением коронавируса нового типа, а также мерами, направленными на ограничение его распространения.
По данным China State Railway Group Co., Ltd., за 40-дневный период "чуньюнь" с 10 января по 18 февраля 2020 года на железнодорожном транспорте страны было совершено 210 млн пассажирских поездок, сообщает агентство "Синьхуа".
При этом в первые две недели этого периода объем перевозок вырос на 17,2% - до 168 млн человек, а в оставшееся время число пассажиров рухнуло почти на 84%.
Президент Алиев начал визит в Италию
Еврокомиссар Варгейи посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
"Манчестер Сити" опротестует решение УЕФА отстранить клуб от участия в еврокубках на два сезона
Бронирование туров россиянами в Турцию уменьшилось из-за внешнеполитической напряженности - АТОР
Франция перестанет с 2024 г. принимать иностранных имамов для службы в мечетях - глава МВД
ГААД получит 2,7 млн манатов на завершение строительства мостов на западе Азербайджана
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Въезд граждан Китая в Россию приостанавливается с 20 февраля
Посол США в Германии может стать новым главой национальной разведки - СМИ со ссылкой на источники
Командующий Силами обороны Грузии и глава Генштаба ВС Армении обсудили планы усиления сотрудничества
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар о роли библиотек в воспитании школьников
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей чат-бот
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию