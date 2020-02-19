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Транспорт и связь 19.02.2020 21:24

В Китае пассажирские ж/д перевозки упали вдвое в период Праздника Весны

Объем пассажирских перевозок по железным дорогам в Китае в период сезонной миграции населения до, во время и после Праздника Весны (Новый год по лунному календарю) сократился на 48,3% относительно сопоставимого периода годом ранее.

Это связано с появлением коронавируса нового типа, а также мерами, направленными на ограничение его распространения.

По данным China State Railway Group Co., Ltd., за 40-дневный период "чуньюнь" с 10 января по 18 февраля 2020 года на железнодорожном транспорте страны было совершено 210 млн пассажирских поездок, сообщает агентство "Синьхуа".

При этом в первые две недели этого периода объем перевозок вырос на 17,2% - до 168 млн человек, а в оставшееся время число пассажиров рухнуло почти на 84%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЖЕЛДОРОГИ, ПАССАЖИРЫ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]