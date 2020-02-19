Минфин согласился с оценкой убытков авиакомпаний от коронавируса в 1,6 млрд руб., решение о выплате пока не принято

Минфин согласился с оценкой Минтранса суммы убытков российских авиаперевозчиков от прекращения полетов в Китай в связи с коронавирусом, решение о сроках выплат пока не принято, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в среду.
"Минфин согласился с оценкой в 1,6 млрд руб. прямых убытков от прекращения рейсов в Китай для 10 наших авиакомпаний. В настоящее время мы обсуждаем вопрос о том, чтобы из резервного фонда эту компенсацию получить", - сказал Дитрих.
"Когда она будет выплачена, я сейчас вам сказать не могу, поскольку решение о выплате ещё не принято", - отметил министр.
Отвечая на вопрос журналистов, Дитрих также сказал, что вопрос о компенсации автобусным перевозчикам убытков от коронавируса не рассматривался.
О том, что Минтранс предложил выделить 1,6 млрд руб. авиакомпаниям в качестве компенсации за закрытие рейсов в Китай, ранее сообщал журналистам замглавы ведомства Александр Юрчик. Такая сумма, по его словам, была рассчитана Минтрансом совместно с авиакомпаниями.
Вместе с тем он подчеркивал, что у Минтранса и Минфина разные взгляды относительно методики расчета этой суммы, и допускал, что сумма может быть скорректирована.
"Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки - от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы, - пояснял замминистра. - Она, конечно, поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления".
О том, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай, ранее заявлял глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты (прямых убытков авиакомпаний - ИФ) сделал, в Минфин и правительство направил", - говорил Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020.
В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из Китая. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.
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