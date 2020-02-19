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Дальнее зарубежье 19.02.2020 22:24

Сарадж прерывает все контакты с Хафтаром

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Сарадж объявил о приостановке всех политических, военных и экономических контактов с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В эфире телеканала "Либия аль-Ахрар" Сараджд заявил, что такое решение принято в связи с грубыми нарушениями режима перемирия в Ливии, сообщило агентство "Анадолу".

Наряду с переговорами под эгидой ООН ливийского военного комитета в формате "5+5" в Женеве, ПНС приняло решение прекратить любые экономические и политические контакты со сторонниками Хафтара, сообщил глава признанного ООН ливийского правительства.

Армия Хафтара накануне нанесла ракетные удары по порту Триполи, в результате чего погибли три мирных жителя, пятеро получили ранения.

В Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля этого года его армия штурмует ливийскую столицу.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар - нет.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]