Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса - исследование

Вспышка нового типа коронавируса ударила по спросу на энергоносители и промышленному производству в Китае, что привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн метрических тонн.

Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год, пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным нового анализа некоммерческой организации Carbon Brief, масштабные последствия эпидемии, включая запреты на поездки, продление выходных и снижение экономической активности, привели к тому, что спрос не восстановился после традиционного замедления в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю, которое в этом году началось 25 января.

Эксперты Carbon Brief проанализировали данные о выбросах за двухнедельный период, который начался спустя 10 дней после начала празднования, и сравнили их с аналогичными периодами предыдущих пяти лет. В 2019 году объем выбросов CO2 за этот период составил 400 млн метрических тонн, тогда как в текущем году, вероятно, приблизился к 300 млн метрических тонн.

Темпы потребления угля также не успели восстановиться. За месяц до Нового года по Лунному календарю показатель находился на уровне предыдущих лет. С тех пор он упал до четырехлетнего минимума, свидетельствуют данные.