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Дальнее зарубежье 19.02.2020 22:59

Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса - исследование

Вспышка нового типа коронавируса ударила по спросу на энергоносители и промышленному производству в Китае, что привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн метрических тонн.

Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год, пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным нового анализа некоммерческой организации Carbon Brief, масштабные последствия эпидемии, включая запреты на поездки, продление выходных и снижение экономической активности, привели к тому, что спрос не восстановился после традиционного замедления в связи с празднованием Нового Года по Лунному календарю, которое в этом году началось 25 января.

Эксперты Carbon Brief проанализировали данные о выбросах за двухнедельный период, который начался спустя 10 дней после начала празднования, и сравнили их с аналогичными периодами предыдущих пяти лет. В 2019 году объем выбросов CO2 за этот период составил 400 млн метрических тонн, тогда как в текущем году, вероятно, приблизился к 300 млн метрических тонн.

Темпы потребления угля также не успели восстановиться. За месяц до Нового года по Лунному календарю показатель находился на уровне предыдущих лет. С тех пор он упал до четырехлетнего минимума, свидетельствуют данные.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, CO2, ВЫБРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]