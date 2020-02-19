Цена золота превысила $1600 за унцию, палладий подорожал на 6%

Драгоценные металлы дорожают на опасениях, что распространение коронавируса нового типа окажет значительное негативное влияние на глобальную экономику.

Инвесторы продолжают скупать активы "тихой гавани", предпочитая драгметаллы облигациям, доходности которых находятся на очень низких уровнях, отмечают эксперты.

"Золото продолжает расти на фоне укрепления доллара США и потому, что реальные ставки продолжают снижаться, - полагает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует MarketWatch. - Я по-прежнему очень оптимистичен в отношении золота".

Котировки апрельских контрактов на Comex в среду выросли на 0,3% - до $1608 за унцию. Таким образом, они повышаются пятые торги подряд. По итогам предыдущей сессии цена поднялась на 1,1% и достигла максимума почти за семь лет (с марта 2013 года), свидетельствуют данные FactSet.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% - до $18,25 за унцию.

Цена палладия на спотовом рынке в ходе торгов поднималась на 8,4% - до $2849,61 за унцию, что является новым историческим рекордом. Затем рост ослабел до 6% ($2785 за унцию).

С начала недели палладий подорожал на 14%, а в этом году - на 45%. Эксперты ожидают сохранения многолетнего дефицита поставок металла и в 2020 году.

Спрос может превысить предложение на 1,9 млн унций в этом году против 1,1 млн унций в 2019 году, прогнозирует Anglo American Platinum. Дефицит, эквивалентный около 20% мирового рынка палладия, ожидают в текущем году аналитики Commonwealth Bank of Australia.

Котировки мартовских контрактов на палладий подскочили на 4,8% - до $2617 за унцию. Платина с поставкой в апреле подорожала на 1,5% - до $1009,1 за унцию.