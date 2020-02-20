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Эксперт ФАО считает панголинов вполне вероятным источником нового коронавируса

Старший специалист по животноводству и ветеринарии регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии Эран Райзман считает вполне вероятным, что источником нового коронавируса могли стать панголины.

Комментируя корпоративному изданию Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" гипотезу ученых Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, Райзман сказал: "Да, это вполне вероятно. Панголины могут быть животными, передавшими инфекцию человеку. На них нелегально охотятся ради чешуи и мяса, обороты торговли огромные".

"Огромное число людей на планете становятся браконьерами из-за нищеты. А нелегальный трафик диких экзотических животных - система, в которой созданы все условия для появления новых вирусов", - отметил при этом Райзман.

Как сообщалось, группа ученых из Китая установила, что промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть находящиеся под угрозой исчезновения панголины. Ученые сравнили генетическую последовательность коронавируса, выделенного от панголинов, и вируса 2019-nCoV, выделенного от заразившихся людей. Оказалось, что генетическая последовательность вирусов на 99% совпадает. Это позволило предположить, что панголины могли быть промежуточными переносчиками вируса.

При этом основным источником болезни, вызванной коронавирусом, эксперты называют летучих мышей. Напрямую летучие мыши не могли заразить вирусом человека, для этого требуется промежуточное звено. Согласно новой версии, летучие мыши передали вирус панголинам, которые оказались на рынке диких животных и морепродуктов в Ухане. Именно этот рынок считается источником распространения коронавируса.

Панголины обитают в Африке и Азии, они относятся к отряду плацентарных млекопитающих - покрытых чешуей, по ряду особенностей близки к броненосцам и муравьедам.

По данным Международного союза охраны природы, именно на панголинов приходится самая большая доля нелегального трафика диких млекопитающих животных в мире.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ФАО, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]