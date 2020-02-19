Россия несправедливо обвиняет Турцию в эскалации насилия в Идлибе - постпред США при ООН

Вашингтон поддерживает Анкару в ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб и возлагают на Дамаск и РФ ответственность за эскалацию ситуации в регионе, заявила в среду постпред США при ООН Келли Крафт.
"США поддерживают законный интерес нашего союзника по НАТО - Турции, которая сделала больше, чем какая-либо иная страна, чтобы помочь сирийским беженцам. Мы понимаем ее обеспокоенность дополнительным притоком беженцев - результатом продолжающегося насилия (в Идлибе - ИФ)", - сказала она на заседании СБ ООН.
"Мы безоговорочно отвергаем заявления российских официальных лиц и Москвы, которые несправедливо обвиняют Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никакого сомнения в том, что режим (президента Сирии Башара) Асада и Россия, а не Турция, ответственны за организацию и проведение этого военного наступления", - продолжила она.
Она напомнила, что ранее посетивший Турцию спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заверил Анкару в продолжение поддержки Вашингтона с целью восстановления Идлибской зоны деэскалации и отвода из нее сирийских правительственных сил.
Также Крафт заявила, что "астанинский формат" по Сирии более не работоспособен.
При этом она высказала мнение, что именно ООН должна взять в руки новую инициативу по прекращению огня в Идлибской зоне.
Постпреды ФРГ и Великобритании при ООН Кристоa Хойсген и Карен Пирс поддержали точку зрения, что "астанинский формат" больше не работает.
Сирийские войска ведут в провинции Идлиб наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. Ситуация осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения об обстрелах сирийскими военными позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ на это открывали огонь по сирийским войскам.
На прошлой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что в Минобороны Турции должно нести ответственность за предоставление руководству страны неверной информации о ситуации в Идлибе.
"Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации", - говорилось в сообщении Центра.
Во вторник в Москве завершились двухдневные переговоры между делегациями Турции и РФ по Идлибу. Сторонам не удалось согласовать позицию по кризису в этой сирийской провинции.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе. "Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам", - заявил он, выступая в Анкаре.
Президент подчеркнул, что у Дамаска остались считанные дни на отвод войск в Идлибе.
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