Вашингтон отвергает заявления Каракаса о преступном характере американских санкций

Абсурдными назвал в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс шаги Каракаса, который на днях призвал Международный уголовный суд (МУС) начать расследование по фактам введения санкций в отношении Венесуэлы.
"Я думаю, это абсурдно, и мы не обращаем внимания на это. Режим (Венесуэлы) говорит, что экономические санкции - это преступление, потому что не может ввести какие-либо санкции в ответ", - сказал спецпредставитель США.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обратился в МУС с призывом начать расследование по фактам санкций, введенных в отношении Каракаса администрацией президента США Дональда Трампа. Он отметил, что меры экономического воздействия причинили страдания миллионам венесуэльцев.
"Наше правительство рассчитывает на международное право. Мы считаем, что односторонние меры (со стороны США) представляют собой преступления против человечности и гражданского населения", - сказал венесуэльский министр.
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