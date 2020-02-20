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Педерсен призывает РФ и Турцию сыграть ведущую роль в урегулировании в Идлибе

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в среду призвал к немедленному прекращению боевых действий в Идлибе и к политическому решению конфликта в регионе.

"Я призываю к полному уважению международного гуманитарного права и к немедленному прекращению огня в Идлибе", - заявил Педерсен на заседании СБ ООН.

Кроме того, выступая на заседании, он подчеркнул, что "Турция и Россия, как гаранты мер по деэскалации в Идлибе, могут и должны играть основную роль в поиске способа урегулирования конфликта".

Также Педерсен отметил, что "не существует военного решения конфликта" в Сирии.

В сирийской провинции Идлиб проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Ситуация осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ на это открывали огонь по сирийским правительственным войскам.

Во вторник в Москве завершились двухдневные переговоры между делегациями Турции и РФ по Идлибу. Сторонам не удалось согласовать позицию по кризису в этой сирийской провинции.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе.

"Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Президент отметил, что у Дамаска остались считанные дни на отвод войск в Идлибе до позиций, предшествовавших наступлению сирийской армии.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]