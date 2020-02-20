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Регион 20.02.2020 09:01

Командующий Силами обороны Грузии и глава Генштаба ВС Армении обсудили планы усиления сотрудничества

Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая в среду встретился с находящимся в Тбилиси с визитом начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артаком Давтяном.

Как заявил после встречи Чачибая, на встрече обсуждалась ситуация в регионе и планы углубления и усиления двустороннего сотрудничества в сфере обороны, его комментарий распространила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

По словам Чачибая, военные ведомства двух стран активно сотрудничают в медицинском направлении, а также армянские военнослужащие принимают участие в проходящих периодически на территории Грузии международных военных учениях.

Он отметил, что в рамках сотрудничества армянские военнослужащие проходят курсы в грузинском Сачхерском центре подготовки горных стрелков.

По информации пресс-службы, в ходе двухдневного визита армянская делегация во главе с Давтяном посетит действующий в Грузии совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC).

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АРМИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]