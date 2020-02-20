Посол США в Германии может стать новым главой национальной разведки - СМИ со ссылкой на источники

Президент Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.
Он сменит на посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года.
Как отмечают наблюдатели, назначение Гренелла станет еще одним свидетельством того, что Трамп стремится окружить себя людьми, которые являются его решительными сторонниками.
Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.
Трамп также не согласен с рядом оценок разведки по важным мировым проблемам, включая иранскую и северокорейскую.
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