Посол США в Германии может стать новым главой национальной разведки - СМИ со ссылкой на источники

Президент Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.

Он сменит на посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года.

Как отмечают наблюдатели, назначение Гренелла станет еще одним свидетельством того, что Трамп стремится окружить себя людьми, которые являются его решительными сторонниками.

Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.

Трамп также не согласен с рядом оценок разведки по важным мировым проблемам, включая иранскую и северокорейскую.