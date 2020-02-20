Правительство ФРГ соболезнует родным жертв стрельбы в германском Ханау

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт выразил в четверг соболезнования родственникам жертв и пострадавших в результате стрельбы в городе Ханау земли Гессен.

"Наши мысли сегодня утром с жителями Ханау, где было совершено ужасное преступление", - написал Зайберт в Twitter.

"(Выражаем - ИФ) глубокое сочувствие пострадавшим семьям, которые скорбят по своим погибшим", - добавил он. Представитель правительства также выразил надежду, что все пострадавшие смогут в скором времени поправиться.

В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

По последним данным, в общей сложности жертвами стали девять человек, еще несколько получили серьезные ранения.

При этом оставалось неясно, один человек устроил обе стрельбы, или же их было несколько. Полиция в течение семи часов вела розыск нападавшего, задействовав, в том числе вертолет.

Утром в четверг местная полиция сообщила, что взяла штурмом дом предполагаемого стрелка и обнаружила его мертвым. Кроме того, стражи порядка обнаружили в его доме еще одно тело.

"Один из мертвых, вероятнее всего, является самим нападавшим. В настоящее время нет данных, указывающих на других преступников", - отметили в полиции.

Стражи порядка сообщили, что в настоящее время продолжают расследование и устанавливают личность стрелка.

Между тем, по информации газеты "Бильд", нападавший был гражданином ФРГ, у которого имелось разрешение на огнестрельное оружие.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.