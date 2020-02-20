Власти Казахстана запретили выдачу разрешений на экспорт масок, респираторов и защитных костюмов - Минздрав

В Казахстане в связи с распространением коронавируса Covid-19 в мире запретили выдачу разрешений на экспорт средств индивидуальной защиты, сообщила в четверг пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.
Приказ, подписанный председателем комитета, предусматривает запрет "на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки)", говорится в сообщении ведомтсва, опубликованном в "Фейсбуке".
"Запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире", - подчеркнули в ведомстве.
В начале февраля официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип сообщал, что правительство Казахстана запретило производителям и дистрибьюторам продавать медицинские маски за границу.
"Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт", - сказал тогда Ахметшарип.
Однако на следующий день министерство индустрии и инфраструктурного развития заявило, что запрет на вывоз медицинских масок с территории республики не вводился.
В Казахстане медицинские маски производят ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (Алматы).
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