Власти Казахстана запретили выдачу разрешений на экспорт масок, респираторов и защитных костюмов - Минздрав

В Казахстане в связи с распространением коронавируса Covid-19 в мире запретили выдачу разрешений на экспорт средств индивидуальной защиты, сообщила в четверг пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.

Приказ, подписанный председателем комитета, предусматривает запрет "на выдачу разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки)", говорится в сообщении ведомтсва, опубликованном в "Фейсбуке".

"Запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире", - подчеркнули в ведомстве.

В начале февраля официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип сообщал, что правительство Казахстана запретило производителям и дистрибьюторам продавать медицинские маски за границу.

"Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок, они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт", - сказал тогда Ахметшарип.

Однако на следующий день министерство индустрии и инфраструктурного развития заявило, что запрет на вывоз медицинских масок с территории республики не вводился.

В Казахстане медицинские маски производят ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (Алматы).